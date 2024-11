Si accascia a terra e muore a 15 anni. Tragedia in casa Dramma a Montemurlo, il ragazzo non ha ripreso conoscenza. Scattato l’allarme, i soccorritori del 118 hanno subito capito la gravità della situazione. Allertato anche l’elisoccorso Pegaso, ma il 15enne non ce l’ha fatta