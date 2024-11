Bambina muore nell’autogrill. Ha un malore, stava andando con i genitori a una visita

Arezzo, 19 novembre 2024 – Tragedia in un autogrill nel tratto aretino dell’A1, in direzione nord, nella mattina di martedì 19 novembre. Una bambina di nove anni è morta per un malore mentre era nell’area di servizio con i genitori. La famiglia è della Calabria, della città di Taverna, in provincia di Catanzaro.

La piccola si stava dirigendo in auto con la mamma e il papà a Genova, all’ospedale Gaslini, per una visita. Si sarebbe accasciata a terra e subito sono partite le chiamate di emergenza. Per la piccola però non c’è stato niente da fare. La bambina nei mesi scorsi era stata in cura al Gaslini. Aveva una visita di controllo. Affranti i genitori, che non hanno potuto fare niente per salvare la loro piccola.

La bambina già la scorsa estate era stata poco bene e dopo un primo ricovero in ospedale a Catanzaro era stata portata nell'ospedale pediatrico del capoluogo ligure specializzato nel trattamento delle patologie pediatriche. A distanza di qualche tempo aveva fatto rientro in paese ed era anche tornata a scuola.

La notizia della scomparsa della piccola ha destato sconcerto e costernazione a Taverna, una comunità tragicamente segnata, meno di due settimane addietro, dalla morte improvvisa di un ragazzino di 12 anni, deceduto mentre si stava allenando a calcio. Taverna è un paese di 2500 persone, dove tutti si conoscono e dove questi due lutti ravvicinati hanno lasciato attoniti i cittadini.