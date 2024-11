Tragico incidente in A1: un morto e un ferito grave. Cinque chilometri di coda tra Chiusi e Valdichiana

Siena, 19 novembre 2024 – Incidente mortale nel tratto toscano dell’A1 Milano-Napoli. Coinvolto un furgone a bordo del quale erano due uomini: uno di questi è morto in seguito alle lesioni riportate, l’altro è gravemente ferito ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale senese delle Scotte in codice rosso. Sul posto ambulanze della Misericordia di Sarteano, quella di Sinalunga, l’auto medica di Nottola, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Ovviamente ci sono pesanti ripercussioni sul traffico. Tra Chiusi e Valdichiana verso Firenze, il traffico non è più bloccato, ma restano 5 km di coda. “A chi viaggia verso Firenze – scrive Autostrade per l’Italia – consigliamo di uscire a Chiusi, prendere la strada statale 326, dapprima verso Torrita di Siena e successivamente verso Valdichiana, da dove è possibile rientrare in autostrada”.