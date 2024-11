Strade vicinali, nasce un Consorzio. Il debutto in via Valle e via Casone

Via libera a Carmignano alla costituzione del Consorzio riunito delle strade vicinali. La giunta ha deliberato l’avvio del procedimento che consente ai residenti di aderire al Consorzio per una migliore gestione delle strade. Della questione si parla da anni ma è diventata urgente con l’alluvione del 2 novembre 2023 in quanto alcune strade vicinali sono state pesantemente danneggiate. Per strada vicinale si intende la strada privata ad uso pubblico fuori dai centri abitati e la legge concede la facoltà di costituirsi in Consorzio per la loro manutenzione e ricostruzione. Le prime strade vicinali di Carmignano i cui residenti hanno accettato di "consorziarsi" sono via Valle e via Casone. Via Valle è stata praticamente divisa in due dall’alluvione, a seguito della rottura della Furba al ponte Nero che ha portato via un pilone del ponticino e da allora è chiuso al transito dei veicoli. Per la ricostruzione del ponticino sono attesi i finanziamenti dalla Regione. Via Valle è stata anche danneggiata sul versante di Carmignano: è una porzione del collegamento storico che mette in comunicazione la piazza Matteotti con la zona di via Baccheretana e necessita di manutenzioni che vanno dalla creazione dei canali di scolo al disboscamento della vegetazione. Via del Casone, nel tratto tra l’abitato storico e la via Baccheretana è quasi completamente asfaltata, mentre il tratto che va da via Valle fino a Seano è a fondo sterrato con porzioni accessibili solo a mezzi fuoristrada. Il Comune è intervenuto in somma urgenza dopo l’alluvione per la messa in sicurezza di alcuni tratti di via Valle ma ora è necessario avviare una ripartizione delle spese di manutenzione per le quali l’amministrazione concorrerà in misura variabile da un quinto sino alla metà, secondo l’importanza della strada, mentre la parte restante sarà a carico dei frontisti stessi.

M. Serena Quercioli