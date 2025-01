Strada Vicinale, il versante è crollato per 15 metri

L’allarme è scattato verso le 5: sulla strada di Montecuccoli, per l’esattezza sulla via Strada Vicinale del Molino che da Vernio porta a Gavazzoli, nella notte si è verificata una frana con distacco del terreno per circa 15 metri e metà carreggiata è stata invasa da detriti rocciosi, terra e vegetazione. Sono intervenuti vigili del fuoco di Prato, i Carabinieri, la sindaca Maria Lucarini e il vicesindaco Alessandro Storai. Interrotto il collegamento con Barberino di Mugello e per la frazione di Gavazzoli, che si trova a monte della frana, è necessario utilizzare la viabilità alternativa (Barberino) per raggiungere Prato. Già dalle prime ore sono partite le operazioni di verifica e messa in sicurezza del versante da parte della ditta incaricata, ostacolate dalla fitta pioggia. Sulla strada che porta a Montecuccoli sono stati fatti negli ultimi due anni diversi interventi. I lavori non hanno interessato il punto della frana ma su altri tratti sono state realizzate delle palificate e dei micropali per mettere in sicurezza i versanti. Si è intervenuti su un muro paramassi e a Gavazzoli sul sistema fognario. "Ci sono altri lavori in programma – spiegano dal Comune - anche utilizzando il finanziamento di 650mila euro delle Aree interne che riguarda però in generale interventi di messa in sicurezza dei versanti montani su strade comunali".

C.I.