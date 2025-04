Storie e sapori pratesi. Il libro che racconta tutto il buono della città. Domani in omaggio

È arrivato a termine il viaggio che da dicembre ad aprile ci ha portato alla scoperta delle attività del settore della ristorazione. Trenta tra ristoranti e pasticcerie, che dopo un percorso a puntate sulle pagine di cronaca de La Nazione, sono diventate protagoniste del libro "Storie e sapori pratesi" in edicola domani in abbinamento gratuito con il quotidiano. Un modo per dire grazie a chi ogni giorno mette professionalità e passione, un modo per omaggiare i lettori de La Nazione.

Storie e sapori pratesi è un libro nato da un’idea semplice, ma profonda: raccontare l’anima della nostra città attraverso le sue attività di ristorazione, le sue pasticcerie, i suoi ristoranti. Ma soprattutto attraverso le persone che stanno dietro a queste imprese. Dietro ogni insegna, dietro ogni bancone, ogni forno, ogni cucina, c’è una storia. C’è spesso una famiglia che si tramanda un sapere da generazioni, ci sono giovani che hanno scommesso su sé stessi e sulla città, ci sono maestri pasticceri che portano l’eccellenza di Prato fuori dai confini della provincia e che si alzano alle tre la notte per preparare i dolci artigianali che ogni giorno troviamo nelle vetrine. Eccellenze appunto, ma anche umiltà, sacrificio e rinunce.

Il libro che sarà regalato domani ai nostri lettori, è nato grazie alla preziosa collaborazione con Confcommercio e grazie al sostegno di sponsor senza i quali sarebbe stato impossibile portare avanti il progetto: Conad, Bcc Banca Alta Toscana e Sdh food and beverage. La presentazione del volume ieri alla Camera di Commercio, che ha ospitato l’iniziativa, è stata anche un’occasione per parlare del settore. A fare gli onori di casa il caporedattore Luigi Caroppo, responsabile della redazione di Prato che ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e il forte senso di appartenenza alla città degli imprenditori. "Le parole sentite più volte dagli amici che guidano ristoranti e pasticcerie sono state passione, tradizione famiglia, ma anche innovazione e futuro", ha sottolineato Caroppo.

"Questa iniziativa rappresenta la grande esperienza che ha Prato nella ristorazione, adesso lo sforzo in più che tutti insieme dobbiamo fare è quello di cambiare lo storytelling del nostro territorio", ha aggiunto Tommaso Gei, presidente della Fipe di Pistoia e Prato. Non resta che darsi appuntamento in edicola.

Silvia Bini