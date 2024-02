Storia e arte, le visite del weekend

Domani alle 16 nuovo appuntamento al Museo di Palazzo Pretorio con il ciclo di conferenze a cura della Libera università di promozione culturale: in programma la lezione dal titolo "L’archeologia a Prato negli anni 1960-1970", a cura di Cinzia Antonelli. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata allo 0574 1837859 oppure via mail a [email protected]. Sempre al Museo di Palazzo Pretorio domenica mattina alle 10.30 è in programma una visita guidata alla scoperta delle nuove opere acquisite grazie alla recente donazione del collezionista pratese Franco Bertini (nella foto), con tappa anche a Palazzo Comunale. Costo cinque euro, prenotazione obbligatoria a 0574 1837859 oppure [email protected]. Sono aperte le prenotazioni anche per un altra visita guidata di domenica, alle 15, a cura di Prato Cultura. Si potrà visitare l’Oratorio di Santa Maria Maddalena ai Malsani in via Firenze, una piccola chiesina normalmente chiusa al pubblico e tutta da scoprire. Ultimi posti disponibili da prenotare chiamando il 340 5101749 oppure scrivendo una mail a [email protected]