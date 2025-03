Prato, confermata la stella Michelin per il ristorante Paca

Prato, 6 marzo 2025 – “Confermare la stella Michelin è sempre più difficile che conquistarla. Non ce l’avremmo fatta senza un grande lavoro di squadra”. È soddisfatto ed emozionato Niccolò Palumbo, titolare e chef del ristorante Paca, che per il terzo anno di fila porta a casa il riconoscimento più prestigioso. “Senza il decisivo apporto di tutti i collaboratori, cioè Gabriele Palumbo, Andrea Caciolli, Lorenzo Paganelli, Matteo Nereucci, Christine Marigomen ed Edoardo Mordini, non avremmo preso la stella nel 2023, 2024 e 2025”.

“Sul piano professionale è una grande gioia, perché si tratta di uno dei traguardi più importanti per il nostro settore. Mantenere così alto il livello è impegnativo e piacevole. E ci consente, inoltre, di continuare ad investire per crescere ancora, che è quello che stiamo facendo. Da un paio di anni abbiamo virato verso una direzione più sostenibile e consapevole, non solo nella scelta dei produttori, ma anche nei singoli comportamenti. Lo sviluppo della squadra verso questa dimensione, conciliato con la ristorazione, è l’obiettivo che guiderà i prossimi anni”.

Per Confcommercio: “Il fatto che una nostra azienda associata confermi questo risultato per tre anni di fila è un motivo di orgoglio, e testimonia come le imprese del territorio sappiano distinguersi per passione, visione e capacità, ottenendo riconoscimenti che fanno bene al posizionamento stesso della città”.