Stelle Michelin, la Guida 2025. Dove sono i nuovi ristoranti stellati in Toscana

Firenze, 5 novembre 2024 – Quattro nuovi ristoranti stellati in Toscana. Sono quelli contenuti all’interno della nuova Guida Michelin 2025, edizione numero 70, presentata oggi a Modena. Sul palco del teatro comunale Pavarotti Freni, l'edizione 2025 della "rossa" ha premiato con la sua celebre stella Michelin alcune delle insegne più apprezzate del Granducato.

“La selezione 2025, con 393 ristoranti stellati rappresenta una fotografia che conferma l’eccellenza della cucina italiana, fatta di tradizioni, contaminazioni e innovazione. Le 36 novità all’interno del firmamento della penisola, tra le quali spicca il nuovo ristorante 3 stelle Casa Perbellini - 12 Apostoli, testimoniano la vivacità del settore che promette esperienze culinarie emozionanti, che raccontano la qualità di prodotti e l’incredibile varietà di materie prime che questa penisola eccezionale può offrire.” ha commentato Gwendal Poullennec, Direttore Internazionale delle Guide Michelin.

In Toscana festeggiano la conquista della ‘stella’ in quattro. All’interno della Guida Michelin 2025 c’è gloria per il ristorante Serrae Villa Fiesole a Fiesole (Firenze), per la Contrada a Castelnuovo Berardenga (Siena), per il Saporium a Chiusdino (Siena) che vanta al suo interno uno chef under 30, e per la Locanda de' Banchieri a Fosdinovo (Massa Carrara). Da segnalare anche il ristorante Villa Elena di Bergamo, curato dallo chef toscano Enrico Bartolini, ma guidato dallo chef Marco Galtarossa, che esegue una cucina ricca di carattere ed estremamente tecnica e che ha ottenuto 2 stelle.

Se in Piemonte il gruppo di superchef Antonino Cannavacciuolo segna una doppietta con due riconoscimenti monostellati e con due chef under 35: Cannavacciuolo Le Cattedrali by Laqua ad Asti e Cannavacciuolo by The Lake a Pettenasco (Novara), la Lombardia guida la classifica per regioni con 9 riconoscimenti, seguita da Campania (5), Emilia-Romagna e Toscana (4), Piemone e Veneto 2. Nuovi ristoranti monostella in Calabria, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Trentino.

La Stella Michelin, come si legge sul sito ufficiale, “viene assegnata ai ristoranti che offrono una cucina d’eccellenza”. Per assegnare il riconoscimento vengono considerati 5 criteri: la qualità degli ingredienti, l’armonia dei sapori, la padronanza delle tecniche, la personalità dello chef espressa nella sua cucina e, cosa altrettanto importante, la coerenza nel tempo e dell’intero menù.

Ecco quindi tutti i ristoranti stellati presenti in Toscana:

3 stelle Michelin

Firenze - Enoteca Pinchiorri

2 stelle Michelin

Colle di Val d'Elsa - Arnolfo

Firenze - Santa Elisabetta

Montalcino - Campo del Drago

Montemerano - Caino

Viareggio - Il Piccolo Principe

1 stella Michelin