Non accetta la fine della relazione e perseguita l'ex fidanzata: in manette

Prato, 20 febbraio 2024 – Non voleva credere che il loro rapporto fosse finito e ha continuato a perseguitare la sua ex. Per questo, è stato arrestato in flagranza di reato di stalking un trentenne italiano. L’uomo, che non accettava la fine della relazione sentimentale con la sua ex compagna che l’aveva già denunciato per atti persecutori, ha continuato con aggressività e perseveranza, a perseguitare e maltrattare la donna con atti di violenza verbale e fisica. Nel pomeriggio di domenica 18 febbraio, nel corso dell’attività di prevenzione sul territorio, una volante in via Montalese ha intercettato un uomo e una donna che stavano litigando animatamente con offese reciproche.

L'uomo in particolare aveva comportamenti molto aggressivi. Gli agenti hanno quindi immediatamente separato i due litiganti portando la situazione alla calma e sentendoli in merito all’accaduto. Nell’immediatezza è emerso che il litigio in atto era legato a questioni afferenti un rapporto sentimentale terminato, di cui l’uomo non aveva accettato la fine della relazione. Facendo luce sulla vicenda è emerso che la donna aveva già denunciato il suo ex compagno per atti persecutori (stalking) a seguito di reiterate minacce e aggressioni subite e per le quali aveva già attivato il protocollo del “codice rosso”. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in un comune nella provincia di Prato.