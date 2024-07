Stadio agibile fino a gennaio. Salva la prima di campionato

È salvo l’inizio del campionato di calcio. Il Lungobisenzio ha ottenuto l’agibilità fino al 27 gennaio 2025: ieri la commissione vigilanza pubblico spettacolo ha dato il via libera all’uso dell’impianto di via Firenze per le partite di serie D con la capienza per 2mila spettatori.

Il Prato e la Zenith potranno quindi giocare il campionato in casa senza limitazioni. Una buona notizia che era attesa, in vista però del nulla osta ufficiale. Questo è infatti solo il primo passo per ottenere l’agibilità definitiva entro la fine di gennaio. Gli uffici comunali sono a lavoro: si tratta soprattutto di certificazioni che l’amministrazione dovrà presentare. L’obiettivo è quello di presentare tutta la documentazione mancante tra novembre e dicembre e quindi convocare di nuovo la commissione pubblico spettacolo per ottenere il via libero definitivo. L’ulteriore documentazione è relativa soprattutto alle torri faro dell’illuminazione: non ci sono infatti adeguamenti strutturali da effettuare, ma solo documenti da presentare per ottenere il nulla osta. Il problema dell’agibilità che ha avuto fasi altalenanti legate anche agli ultimi lavori della tribuna, è tornato alla ribalta lo scorso giugno quando alla vigilia della finale del Torneo dei rioni di calcio a 11 si è dovuto trovare un’alternativa al Lungobisenzio proprio per la mancanza dell’agibilità dello stadio che era scaduta il 30 giugno.

La vicenda dell’agibilità del Lungobisenzio si trascina da anni: lavori, tribune, torri faro, cantieri saltati. Insomma una serie di problemi che hanno reso la questione alquanto spinosa.

"I nostri tecnici stanno lavorando al massimo per arrivare a ottenere l’agibilità definitiva del Lungobisenzio - aveva detto nei giorni scorsi la sindaca Ilaria Bugetti - Sono già in corso gli affidamenti per completare le certificazioni necessarie. Ci vorrà ancora qualche mese per cui nel frattempo abbiamo richiesto l’agibilità provvisoria per la partenza del campionato di calcio che sarà una grande festa per la città. Quest’anno tra l’altro, avrà un sapore particolare perché le società pratesi in competizione saranno due. Vogliamo che si parli di Lungobisenzio solo per i risultati sportivi delle società che ne faranno uso".