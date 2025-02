Sport e beneficenza, ufficializzata l'edizione 2025 della "Da Porto a Porto"

Prato, 18 febbraio 2025 - Una manifestazione che, dal 2018 sino allo scorso anno, ha consentito di raccogliere e donare all'Associazione Tumori Toscana oltre mezzo milione di euro. Che si è tenuta anche negli anni della pandemia, garantendo così risorse per i pazienti oncologici di Prato, Pistoia e Firenze e per le loro famiglie. E che è pronta a tornare per l'ottava volta: l'edizione 2025 della “Da Porto a Porto – ATTorno all'Argentario”, si terrà il prossimo 11 agosto. Lo hanno fatto sapere gli organizzatori, anticipando le prime date relative alla kermesse ideata dal pratese Lorenzo Massai, nuotatore della Polisportiva Amatori Prato. L'ormai tradizionale nuotata di beneficenza da Porto Ercole a Porto Santo Stefano, percorrendo 22 km (con il supporto degli Amici del Guzzo per quel che riguarda le barche di appoggio) ha raccolto lo scorso anno circa 140mila euro, facendone l'”edizione dei record”. Le iscrizioni per la prossima si apriranno il prossimo 5 aprile, seguendo l'iter sul sito internet della manifestazione (daportoaporto.it). E se la testimonial d'eccezione del 2024 è stata l'attrice pratese Pamela Villoresi, il prossimo testimonial potrebbe essere Mario Cipollini: in un divertente siparietto con Massai lo scorso ottobre, il “Re Leone” si era detto disponibile a partecipare e ad arrivare all'Argentario in pedalò, ricordando i felici trascorsi da ciclista di livello internazionale. Saranno in ogni caso i prossimi mesi a sciogliere ogni nodo: il conto alla rovescia può partire.