Spid gratuito all’Urp: come prenotare

All’Urp di Comune e Provincia (piazza del Comune, 9) è possibile ottenere lo Spid (Sistema pubblico di identità digitale). Il servizio, gratuito, viene effettuato lunedì e giovedì solo su appuntamento da prenotare con l’apposita opzione "Richiedi Spid" presente sul sito del Comune nell’agenda relativa all’Urp: https:servizi.comune.prato.itnode1818 oppure chiamando il numero verde 800 058850.

Per l’attivazione dell’identità digitale è necessario essere muniti di cellulare smartphone con connessione a internet e di accesso a un indirizzo di posta elettronica, carta d’identità (oppure patente di guida o passaporto) e tessera sanitaria: tutti i documenti devono essere in corso di validità e non deteriorati.

Si ricorda che lo Spid verrà rilasciato solo al soggetto interessato. Oltre all’attivazione dello Spid, le operatrici danno informazioni su come utilizzare l’identità digitale per accedere ai servizi digitali offerti dal Comune (https:servizi.comune.prato.it) e in generale ai servizi online della pubblica amministrazione. Per informazioni generali sul rilascio di Spid www.comune.prato.it; per informazioni specifiche su SPID Lepida ID: https:id.lepida.it. Per chiarimenti è possibile contattare l’Urp: numero verde: 800 058850, [email protected], Facebook messenger e "Comune Ti Scrivo".