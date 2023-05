Spettacolo e solidarietà Il musical all’anfiteatro

PRATO

Spettacolo e solidarietà tornano nel loro connubio perfetto l’8 giugno, grazie alla messa in scena del musical "1482, storia di amore e di passione" e alla collaborazione di tre associazioni: Espressamente, Progetto Futuro e Orizzonte Autismo. Sede dello show l’anfiteatro di Santa Lucia, dove l’associazione pratese Espressamente torna, dopo tanti anni dal suo debutto e dopo qualche anno di fermo dettato dalla pandemia, a riproporre un suo cavallo di battaglia, frutto dei corsi di teatro organizzati dal 2001 dall’associazione, insieme ad altre attività culturali ed educative portate avanti in parallelo. Si tratta di un musical in due atti che racconta una storia d’amore, di passioni ma anche di repressioni, ribellioni e discriminazione, personale e sociale, che sfocia in un urlo d’amore per la libertà. Le parti musicali sono cantate in diretta, gli attori sono affiancati da un corpo di ballo, scenografie e costumi sono stati realizzati dall’associazione. Lo scopo della serata è quello di offrire intrattenimento di qualità e di raccogliere fondi per le attività delle due associazioni di familiari di disabili, Progetto Futuro e Orizzonte Autismo, che offrono, senza contributi pubblici e grazie alle donazioni, servizi ai ragazzi e adulti disabili e ai loro genitori.

Molte delle attività proposte alle famiglie sarebbero irrealizzabili senza il sostegno delle due associazioni, che per i loro soci organizzano corsi di parent training e di logopedia, incontri di supporto psicologico in gruppi di mutuo aiuto, vacanze, uscite e progetti per l’autonomia e cofinanziano attività sportive e tanti laboratori utili al potenziamento delle abilità dei ragazzi. Tutte attività che per un disabile hanno costi molto alti, visto che per molte è previsto un supporto educativo o terapeutico ed è necessario coprire le spese per i vari accompagnatori e per tutte le "varie ed eventuali" che la gestione della disabilità si porta dietro. I biglietti sono già in prevendita e possono essere acquistati direttamente dalle tre associazioni: per info e acquisto 333 9337070 – 333 2492195.