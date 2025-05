Spaccata alla Coop di Seano: una Panda usata come ariete. Magro il bottino ma tanti i danni

Prato, 5 maggio 2025 – Nove tentativi in retromarcia per sfondare la saracinesca e la vetrata della Coop e alla fine ce l’hanno fatta. Il supermercato Coop di via De Chirico a Seano intorno alle 2 della notte fra sabato e domenica, è stato assaltato da tre ladri.

Uno di loro potrebbe essere arrivato con una bicicletta che è stata abbandonata nel parcheggio, il secondo alla guida di una Fiat Panda usata poi per la fuga e il terzo con un’altra Fiat Panda bianca rubata la stessa notte, sempre a Seano.

Ipotizzando che la Panda da usare come ariete poteva andare distrutta i ladri hanno provato a forzare un’altra Fiat parcheggiata nella strada della Coop ma non ci sono riusciti. Hanno desistito danneggiando però la vettura. E si sono concentrati sull’obiettivo: prima hanno spostato la rastrelliera delle biciclette per fare spazio e permettere le manovre dell’auto e una volta sfondata la porta i tre si sono diretti al box soci (che è proprio all’ingresso) e hanno rovistato nei cassetti dove c’era solo il fondo cassa di circa 150 euro. Poi hanno velocemente “perlustrato” il supermercato e aperto la porta del bagno ma non hanno sottratto altro.

L’allarme è scattato con l’abbattimento della porta e i ladri sapevano di avere a disposizione al massimo 10/15 minuti di tempo prima dell’arrivo delle forze dell’ordine: tentare di aprire o portare via la cassaforte sarebbe stato impossibile.

Infatti, in pochi minuti dalla centrale del Corpo dei Vigili Giurati hanno inviato la pattuglia della Private Security Service e i carabinieri. L’allarme è suonato anche sul telefono dei responsabili del punto vendita Coop Bisenzio-Ombrone, che hanno raggiunto il supermercato. La Fiat Panda usata come ariete è stata stata lasciata infilata nella porta addirittura col motore acceso. I carabinieri hanno acquisito il filmato della videosorveglianza dove si vedono tre uomini completamente vestiti di nero, a volto coperto e agilissimi nei movimenti. La Panda è stata portata via col carroattrezzi e sono stati effettuati i rilievi. Ieri la Coop è rimasta chiusa.

Non è il primo tentativo di intrusione notturna al supermercato di Seano e anni addietro le cassiere era state rapinate pure durante l’orario di apertura. Un colpo simile, lo ricordiamo, con la spaccata della vetrina c’è stato la scorsa settimana alla gioielleria Tinti di Mercatale, a Vernio e qualche mese fa, sempre di notte, sfondarono con una ruspa la vetrata d’ingresso dell’Eurospin in via Cava, a Prato, tentando addirittura di trascinare fuori la cassaforte ma il colpo, ovviamente, non riuscì. Ieri è rimasta per tutto il giorno la pattuglia della vigilanza davanti alla Coop e sono state montate le porte provvisorie e oggi il supermercato riapre al pubblico.

M. Serena Quercioli