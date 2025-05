Incendio nel cantiere edile a Prato, “atto doloso”. Danni anche alla biblioteca del museo

Prato, 4 maggio 2025 – Un incendio di natura dolosa ha colpito nella tarda serata di sabato 3 maggio un cantiere edile recintato in via della Repubblica a Prato. Le fiamme, divampate intorno alle ore 23.50, hanno interessato il cantiere edile recintato, posto in corrispondenza di un porticato, nel complesso che ospita, tra gli altri, gli uffici della compagnia assicurativa Generali, la filiale di Intesa Sanpaolo, l'Ufficio del Giudice di pace e la biblioteca del Museo Luigi Pecci.

Il fumo sprigionato dal rogo ha provocato annerimenti sulla facciata della biblioteca del Museo, che è risultata danneggiata o comunque coinvolta dalle esalazioni. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere le fiamme ed evitare conseguenze più gravi.

La Procura della Repubblica di Prato, guidata dal procuratore Luca Tescaroli, ha subito aperto un fascicolo, avviando le indagini con il supporto della Polizia di Stato, del Nucleo di polizia giudiziaria dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale. Sul posto sono stati repertati diversi elementi ritenuti utili per ricostruire la dinamica dell'episodio e per identificare i responsabili.

Resta da chiarire il movente: gli inquirenti non escludono che l'incendio possa essere stato un gesto deliberato con un obiettivo preciso, ma ogni ipotesi resta al momento aperta. "Il movente della condotta criminosa e l'obiettivo che gli autori volevano colpire è oggetto di investigazioni", spiega il procuratore Tescaroli in un comunicato.