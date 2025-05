La moglie di Vannacci al seggio di Iolo

Affluenza record al seggio speciale allestito ieri a Iolo, in via Guazzalotri, per consentire ai tanti romeni che vivono a Prato e non solo di votare per le elezioni presidenziali del loro Paese. Tra i cittadini che hanno scelto di votare a Prato anche Camelia, la moglie del generale Vannacci, accompagnati al seggio dal vice presidente del consiglio comunale Claudiu Stanasel (insieme nella foto). "Sono grato alla famiglia Vannacci per aver scelto ancora una volta di fare tappa qui a Prato in una giornata così importante per la nostra comunità – ha commentato Stanasel –. È stata una visita inattesa e gradita, che ha reso ancora più speciale questa domenica di partecipazione democratica. Voglio ringraziare tutti i cittadini romeni di Prato per aver risposto con entusiasmo al mio appello al voto. La loro presenza al seggio dimostra quanto sia forte il legame con la Romania". Subito dopo la visita al seggio, il generale Vannacci e la signora Camelia si sono recati alla sede della Lega di via San Giorgio, dove hanno incontrato tanti militanti del partito.

L’affluenza al seggio di Prato per il primo turno delle elezioni presidenziali ha superato nettamente quella registrata in occasione del primo turno svoltosi nel dicembre 2024, con circa un migliaio di votanti. Il trend positivo si conferma anche su scala nazionale ed europeo. "Un chiaro segnale della forte mobilitazione della diaspora romena, determinata a far sentire la propria voce nel futuro politico del Paese – ha commentato ancora Stanasel – . La comunità romena in Italia si conferma dunque protagonista attiva e partecipe della vita democratica romena, in un clima di serenità e condivisione".