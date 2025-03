Raid nella notte, doppia spaccata. Colpo da duemila euro in un negozio

Doppio colpo nella notte tra venerdì e sabato. A finire nel mirino sono stati una pizzeria e un negozio per animali. Per la prima, in via Veneto, è più il danno della finestra spaccata che il furto stesso a pesare. Perché, dopo aver devastato il vetro, i ladri si sono introdotti all’interno del locale, dandosi poi alla fuga con qualche decine di euro. Bottino da quasi duemila euro invece per il negozio in via via Senese: i balordi sono entrati nel negozio forzato l’ingresso. Una volta dentro hanno portato via il fondo casso e oggetti di valore. I proprietari hanno dato l’allarme ieri mattina. Sul posto sono intervenuti gli agenti di via Zara. Acquisite le immagine delle telecamere di videosorveglianza per risalire all’identità dei responsabili.

Proseguono intanto controlli straordinari del territorio nel capoluogo toscano predisposti dal questore di Firenze per la prevenzione dei reati predatori, dello spaccio di stupefacenti e dell’immigrazione clandestina, soprattutto nella zona centrale della città ove sono segnalate situazioni di degrado urbano e disturbo della quiete pubblica.

Questa settimana, focus su le zone di piazza Indipendenza, via Nazionale, via Guelfa, via Faenza, Largo Alinari, via Palazzuolo, via della Scala, viale Fratelli Rosselli, Porta al Prato, viale Strozzi, piazza Stazione, i giardinetti di via Toselli, San Jacopino e vie limitrofe, via della Villa Demidoff. Impiegati equipaggi delle volanti e del reparto prevenzione crimine, con l’ausilio di unità cinofile e operatori della polizia scientifica.

Nel corso delle attività, gli agenti hanno identificato 200 persone: due le denunce per violazione del Testo Unico sugli stupefacenti, due le segnalazioni per uso personale di sostanza stupefacente, sequestrati circa 80 grammi di hashish e denaro contante.

Controllati in particolare una struttura ricettiva in zona Oltrarno e due istituti di investigazione, uno in zona Stadio e l’altro in zona Novoli. Intensificati inoltre i controlli anche a Empoli e Fucecchio: circa 100 le persone identificate, controllati due esercizi pubblici e sequestrata circa 80 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish.

Pie.Meca.