Elezioni presidenziali rumene, la moglie di Vannacci vota a Prato: al seggio con il generale

Prato, 4 maggio 2025 – Il generale ed europarlamentare della Lega Roberto Vannacci oggi ha fatto tappa a Prato per accompagnare la moglie Camelia Mihailescu al voto per le elezioni presidenziali della Romania.

La coppia ha raggiunto il seggio allestito nella zona di Iolo, dove è stata accolta e guidata dal vicepresidente del Consiglio comunale di Prato, Claudiu Stanasel. Un gesto di attenzione e vicinanza che ha sorpreso positivamente i presenti e dato ulteriore visibilità a una giornata importante per la comunità romena del territorio. Subito dopo la visita al seggio, il Generale Vannacci e la signora Camelia si sono recati presso la sede della Lega in via San Giorgio 1, dove hanno incontrato i militanti del partito. Ad attenderli una grande folla entusiasta di sostenitori e simpatizzanti, che ha salutato con calore la presenza dell’Europarlamentare e della sua consorte.

“Sono grato alla famiglia Vannacci per aver scelto ancora una volta di fare tappa qui a Prato in una giornata così importante per la nostra comunità. È stata una visita inattesa e gradita, che ha reso ancora più speciale questa domenica di partecipazione democratica – ha dichiarato Claudiu Stanasel –. Voglio ringraziare tutti i cittadini romeni di Prato per aver risposto con entusiasmo al mio appello al voto. La loro presenza al seggio dimostra quanto sia forte il legame con la Romania.” Secondo i dati parziali aggiornati alle ore 17.30, l’affluenza al seggio di Prato per il secondo turno delle elezioni presidenziali romene ha già superato quella registrata in occasione del primo turno che si è svolto a dicembre del 2024.

Ad oggi, sono 818 i cittadini romeni che si sono recati alle urne, superando i 748 votanti complessivi della scorsa tornata. Il seggio, che si trova in via Guazzalotri 12 nella zona di Iolo, rimarrà aperto fino alle ore 20, lasciando ancora tempo utile per votare. Il trend positivo si conferma anche su scala nazionale e internazionale. In Italia, alle 17.30, avevano già votato 158.080 cittadini romeni, superando ampiamente il totale di 123.630 votanti registrati nel primo turno del 2024. Anche l’affluenza complessiva dei romeni all’estero ha raggiunto numeri da record: 871.514 connazionali hanno già espresso il proprio voto, contro gli 821.703 complessivi del primo turno.