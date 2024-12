Negozio svaligiato in centro, i ladri fanno la spola per ore e nessuno se ne accorge

Prato, 13 dicembre 2024 - Ladri in azione nella notte in centro storico a Prato. Nel mirino “aTipico”, la bottega-degusteria di prodotti tipici pratesi in via Benedetto Cairoli. I ladri hanno sfondato una porta a vetri secondaria, che si affaccia sulla piazzetta delle Bigonge, più riparata dell’ingresso principale. Come riferisce uno dei titolari , Mirko Wijnman, i malviventi hanno portato via il fondocassa e numerose bottiglie di vino, anche magnum ed etichette di un certo pregio, anche se il danno più rilevante in questo caso è quello arrecato agli infissi.

9 foto Immagini Attalmi

Un furto davvero singolare, scoperto solo al mattino ma iniziato intorno alle 2,30 e andato avanti per ore: dalle immagini della videosorveglianza infatti si vedono infatti ripetute incursioni nel giro di alcune ore. In pratica hanno fatto la spola, approfittando della breccia che non era stata notata da nessuno grazie alla posizione secondaria della vetrina sfondata e al favore della notte. Almeno altre due volte, fino alle 4,30, i ladri sono tornati sul luogo del delitto per continuare il loro “shopping”. Poi, con la luce dell’alba, qualcuno ha notato l’effrazione e ha dato l’allarme.