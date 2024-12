Spaccata al bar che ha aperto solo 15 giorni fa

Ancora un tentativo di spaccata nella notte fra domenica e lunedì. Questa volta a essere preso di mira è stato il bar "La ciminiera di Buralli" in via Pomeria. Secondo quanto appreso, i ladri hanno spaccato la vetrata di ingresso e sono riusciti a entrare dentro al locale. A quel punto sono andati verso il registratore di cassa ma non sono riusciti ad aprirlo tanto che sono stati costretti a scappare a mani vuote.

Il titolare del bar è stato allertato dall’allarme e si è subito recato sul posto constatando i danni. Il locale aveva aperto appena due settimane fa e dunque l’amarezza è stata tanta.

La spaccata arriva a pochi giorni di distanza dal furto messo a segno alla gioielleria "Cassetti" di via Garibaldi. In quel caso i ladri hanno usato una Fiat Panda rubata come ariete: hanno distrutto la vetrina e hanno arraffato quattro orologi di valore. Uno l’hanno perso per strada durante la fuga. Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei ladri, scappati con l’aiuto di un complice che li attendeva in piazza Mercatale.