Sotto l’ombra di un siliquastro. Domani

La Cooperativa Margherita e Sta (Spazio Teatrale Allincontro) parteciperanno alla manifestazione Luoghi Comuni, un progetto promosso dall’ Associazione Oltre Le Parole e realizzato grazie al contributo dell’Unar l’ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali della presidenza del consiglio dei ministri). In occasione della XIX Settimana contro il razzismo (dal 20 al 26 marzo 2023) il progetto offre una settimana di incontri, approfondimenti, spettacoli con artisti provenienti da tutto il mondo. Le performance sono realizzate da attori e attrici professionisti-e, da adulti e bambini- e, da artisti-e con disabilità e normodotati. Si svolgeranno da domani a sabato da lunedi a sabato in varie città, da Bolzano a Cosenza, passandi da Milano e Roma. Ma sarà proprio a Prato la prima tappa del progetto, con la compagnia di artisti con disabilità della coop Margherita. L’appuntamento è domani alle 10.30 nella sede della Coop Margherita in via Marianna Nistri 19 con lo spettacolo "Sotto l’ombra di un siliquastro", cui seguirà un dibattito con le scuole. Il siliquastro, ovvero l’albero di Giuda. La regia è di Massimo Bonechi (foto). L’ingresso è libero. Ulteriori info: www.teatrocivile.it