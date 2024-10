Sostenibilità green: Comune premiato dall’Ue La Commissione Europea ha premiato il Comune di Prato con il riconoscimento "Eu Mission Label Climate-Neutral and Smart Cities" per il suo impegno nel ridurre le emissioni di CO2 entro il 2030. Il Comune ha firmato un "Contratto di Città sul Clima" con 51 partner, entrando a far parte di una rete europea per condividere progetti e pratiche sostenibili.