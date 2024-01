Sorpreso a rubare, picchia il proprietario Un italiano di 30 anni noto alle forze dell'ordine è stato denunciato per rapina impropria dopo aver frugato in un furgone lasciato aperto nella zona industriale di Oste, Montemurlo. Il proprietario lo ha sorpreso e l'uomo ha reagito aggredendolo. I carabinieri sono intervenuti e hanno preso in consegna il ladro.