Soroptimist e carabinieri. No alla violenza di genere

Il colonnello Francesco Schilardi, nuovo comandante provinciale dei carabinieri è stato ospite del Soroptimist club Prato presieduto da Elena Lenzi in una serata conviviale. Tra il Soroptimist e l’Arma dei Carabinieri è attivo un protocollo d’intesa sul progetto nazionale "Una stanza tutta per sé" per incoraggiare le persone vittime di violenza di genere a rivolgersi alle forze dell’ordine, sostenendole nel delicato momento della denuncia, in un luogo protetto e accogliente. A Prato "La stanza tutta per sé" è stata inaugurata all’interno della caserma dei carabinieri nel 2016 in occasione del trentacinquennale del club pratese. In tempi più recenti, sempre a livello nazionale, tra il club e l’Arma è stato firmato un protocollo d’intesa per l’organizzazione di corsi di formazione rivolti agli allievi della scuola per il contrasto alla violenza di genere attraverso lezioni tenute dalle socie del Soroptimist con professionalità adeguate allo scopo. Di particolare interesse la ricostruzione storica effettuata dal comandante sulla nascita dell’Arma dei carabinieri e delle regie patenti (Progetto d’istituzione di un corpo pel mantenimento del buon ordine) emanate nel 1814 da Vittorio Emanuele I, fino ad oggi. Per soddisfare le esigenze di tutela dell’ordine pubblico e di lotta alla criminalità, furono costituite le Stazioni che, ancora oggi, dopo quasi due secoli, rappresentano il nucleo territoriale al quale la cittadinanza può fare riferimento costante per chiedere l’intervento dei carabinieri. Durante la serata è stata presentata la nuova socia Laura Mattioli.