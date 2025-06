Soccorso, lavori per il sottopasso. Mazzetti: "Austostrada gratis"

Con l’avvicinarsi dell’inizio dei lavori per il sottopasso del Soccorso, torna al centro del dibattito la questione della viabilità cittadina e dei disagi che inevitabilmente accompagneranno il cantiere. A lanciare una proposta concreta è l’onorevole Erica Mazzetti: rendere gratuita la tratta autostradale tra Prato Est e Prato Ovest per tutto il periodo in cui sarà attivo il cantiere. Un’idea che punta a compensare, almeno in parte, l’impatto dei lavori sulla mobilità quotidiana. I lavori si divideranno in due fasi. La prima, della durata prevista di circa 10 mesi, riguarderà la trivellazione laterale per la realizzazione delle palizzate. In questa fase non ci saranno modifiche alla viabilità: la declassata rimarrà completamente percorribile e il traffico potrà continuare a scorrere senza intoppi.

Diversa la situazione nella seconda fase, che durerà circa 15 mesi. In questo periodo sarà necessario chiudere completamente il tratto della declassata interessato dal sottopasso, e la viabilità verrà deviata sulle complanari, che presentano una sola corsia per senso di marcia. "L’idea di rendere gratuita la tratta autostradale – spiega Mazzetti – è un modo per venire incontro concretamente ai cittadini, ai lavoratori e alle imprese che subiranno i maggiori disagi in questa fase delicata. È un’opportunità di compensazione per mantenere fluida la mobilità nel periodo più critico dei lavori".

Mazzetti si è rivolta al ministero: "Si tratta di un sistema viario vetusto che sta bloccando non solo Prato ma tutta l’area metropolitana pratese. Ho per questo sollecitato il Ministero a fornire ulteriori dettagli: il 20 marzo è stata nominata la Commissione di gara e sono in corso di esame le offerte tecniche, seguirà la fase delle offerte economiche. La stipula del contratto avverrà entro 9 mesi".