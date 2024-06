Sinistra Unita: "Grandi risultati, ora tutela di ambiente e beni pubblici"

"Un bel giorno per Prato, per il raggruppamento progressista provinciale e toscano, per la sinistra locale e regionale". C è soddisfazione nella lista Sinistra Unita Prato, nata dalla convergenza di Alleanza Verdi Sinistra, Sinistra Civica Ecologista e Socialismo XXI, dopo la vittoria al primo turno di Ilaria Bugetti e degli altri sindaci del centrosinistra in vallata. Sinistra Unita a Prato ha ottenuto oltre tremila voti con il 3,9% facendo eleggere Lorenzo Chiani in consiglio.

"L’elezione di Ilaria Bugetti – si legge in un commento del voto di Sinistra Unita – è la conferma della tradizione di buon governo incarnata dalle forze che si richiamano alla tradizione amministrativa della sinistra e segnala, al tempo stesso, la novità e la discontinuità, anche rispetto al recente passato, di una coalizione di centrosinistra vittoriosa in virtù di una connotazione fortemente unitaria e di innovativi elementi programmatici". Sinistra Unita Prato si dice "soddisfatta" per il contributo che ha portato alle vittorie elettorali e per la crescita "dell’onda “rosa” che ha consentito di eleggere altre due sindache: Francesca Vivarelli a Vaiano e Maria Lucarini a Vernio". Soddisfazione, ovviamente, c’è anche per aver centrato l’obiettivo "di far tornare la sinistra sui banchi dei consigli comunali: è successo a Prato e Montemurlo. Un risultato che le liste di Sinistra Unita intendono consolidare". Chiaro il programma: ambientalismo, salvaguardia dei beni pubblici e no alla quotazione in Borsa, dignità del lavoro".

