Sing Gently. Euphonios a Santa Lucia

Sessantasei voci per un concerto... "gentile", che la Corale Euphonios di Elia Orlando (nella foto) propone, in tempo di festività, domenica alle 21 alla Chiesa di Santa Lucia. Il titolo "Sing Gently", ovvero canta gentilmente, prende il nome dal brano del compositore statunitense Eric Whitacre che verrà eseguito durante la serata. Il maestro Orlando racconta che "il brano fu scritto in un momento difficile quando si invitava alla gentilezza, al cantare gentilmente: era il periodo di pandemia e la esecuzione fu registrata a distanza da coristi provenienti da tutto il mondo".

I brani che saranno proposti domenica sera vanno dalla musica antica a quella moderna, a cappella o con pianoforte. Aggiunge il maestro Orlando: "La musica è un auspicio verso un cielo senza nuvole dove alla fine l’amore vincerà accompagnandoci al Natale". Euphonios è un’associazione che comprende diverse sezioni di gruppi canori: il coro giovanile composto di dodici ragazzi e ragazze, il coro di voci bianche (con quattordici bambine dirette da Andrea Bocchicchio), e il coro degli adulti con quaranta cantori. Alcuni brani in programma, oltre a "Sing Gently": "Say something", "Ne timeas Maria" di De Victoria, "Herr, nun lassest du" di Mendelssohn Bartholdy, "Omnia vincit amor" di Estes (a cori uniti), "Look at the world" di Rutter (a cori uniti). L’ingresso è naturalmente libero.

