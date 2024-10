Sim Tel Union Basket . Molto bene all’esordio. Vittoria a Fucecchio

Prima di campionato e prima vittoria per la Sim Tel Union Basket Prato. I ragazzi di Paoletti e Fabbri fanno visita alla Folgore Fucecchio senza Mendico, in panchina, ma non disponibile, e con Keita all’esordio assoluto, e riescono ad imporsi per 82-75. Fucecchio riesce a chiudere il primo quarto in vantaggio di un punto, ma i pratesi trovano le giuste contromisure e riescono ad andare all’intervallo lungo in vantaggio. Al rientro dagli spogliatoi la squadra di Paoletti piazza il break che poi si rivelerà decisivo: sei bombe da tre nel quarto (tre del solo Bellandi) permettono di allungare fino al + 15 della penultima sirena. Nell’ ultimo quarto Fucecchio tenta di rientrare in partita aggrappato al talento di Orsini e di Menichetti.

Ottime le prestazioni di Bogani, Ghiarè, Corsi e Bellandi, e più che buono l’esordio di Keita. Questo il tabellino Sim Tel Unionsket: Mendico n.e., Vignozzi, Bellandi 16, Bogani 19, Coltrinari 4, Corsi 17, Guasti 2, Lanari, Cavicchi, Keita 8, Ceccarelli, Ghiarè 16. All. Paoletti.

L.M.