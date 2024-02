Sicurezza, Stanasel attacca Faggi

PRATO

"Sbagliato strumentalizzare le parole del vescovo solo per attaccare il centrodestra". Il consigliere Claudiu Stanasel (Centrodestra) attacca il vicesindaco Simone Faggi dopo il suo intervento su La Nazione in seguito all’intervista del vescovo che ha chiesto, per migliorare la sicurezza dopo l’accoltellamento in piazza Duomo, di investire di più sull’integrazione cambiando anche l’8 settembre.

"Faggi ha interpretato le parole del vescovo in chiave esclusivamente polemica, mirando a colpire i parlamentari e l’intero centrodestra pratese – sottolinea Stanasel – Questa manovra politica non solo distorce il messaggio di unità e solidarietà espressi dal vescovo, ma mina anche il fondamento di un dialogo costruttivo necessario per affrontare le sfide dell’inclusione nella nostra comunità. È vergognoso e sconcertante come il Pd e il vicesindaco, possibile candidato sindaco, abbiano scelto di utilizzare un momento di riflessione collettiva come arma politica contro l’opposizione. Un comportamento che non fa altro che alimentare divisioni in un periodo in cui, più che mai, è richiesta una collaborazione trasversale per superare le difficoltà che la nostra città affronta".

Secondo Stanasel "l’appello del vescovo per un “patto di solidarietà” e per l’adozione di leggi e risorse adeguate dovrebbe essere un punto di partenza per un impegno congiunto, che vada oltre le barriere ideologiche. Invece assistiamo a un tentativo maldestro di marginalizzare il contributo del centrodestra, ignorando la necessità di un’azione unitaria in favore dei cittadini pratesi. La strumentalizzazione delle parole del vescovo da parte del Pd e del vicesindaco Faggi è un segnale di una politica che antepone le rivalità al benessere dei cittadini. Rinnoviamo l’invito a un dialogo aperto e costruttivo. Come vice presidente del consiglio comunale di e come cittadino romeno punto di riferimento di una delle principali comunità straniere della nostra città, desidero esprimere gratitudine e apprezzamento per le dichiarazioni del vescovo. Il suo appello all’integrazione e al riconoscimento delle comunità straniere come parte vitale del tessuto sociale di Prato è un messaggio di speranza e di ispirazione".