Si ritrovano i ragazzi del bar Brogi Aneddoti, risate e la stessa amicizia

Si incontravano tutte le sere al Brogi in Piazza Duomo tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta. Sono passati trent’anni ma sono sempre gli stessi ragazzi … dentro. L’amicizia è di quelle inossidabili, resistente alle lancette del tempo, impietose nel loro correre avanti. Un’amicizia resistente alle distanze, ai chilometri che le vita nel suo scorrere spesso impone. Quei ragazzi si sono ritrovati, con lo stesso entusiasmo di ieri. Il gruppo ha festeggiato la reunion con una cena all’agriturismo Il mulo ad Agliana. Una prima serata amarcord da trascorre insieme e che sarà la prima di tante altre, come si sono ripromessi i protagonisti del primo ritrovo speciale dopo tanti anni. "Non ci perderemo di vista".

Una serata particolare per i ragazzi e le ragazze del bar Brogi. A rivangare i giorni in cui si arrivava sotto la facciata del Duomo con le macchine, che poi venivano regolarmente parcheggiate in piazza. Per una sera il tempo è tornato indietro, con i racconti delle serate passate insieme in centro. Ricordi che si sono mescolati ad aneddoti, che hanno a suscitato risate a crepapelle.