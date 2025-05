Si rievoca il passaggio degli alleati. Tuffo nel passato coi mezzi di allora

Solitamente le rievocazione storiche riportano al peridio medioevale, questa volta Prato e Montemurlo torneranno alla seconda guerra mondiale. Il Museo Storico della Linea Gotica di Montemurlo, in collaborazione con il Panzer Club e con il patrocinio dei Comuni di Montemurlo e Prato, domani e domenica organizza "Prato verso la Libertà", una iniziativa storico-rievocativa sul passaggio delle truppe alleate sul territorio della nostra provincia. La manifestazione vedrà protagonista un suggestivo tour di mezzi storici della Seconda Guerra Mondiale, che ripercorre idealmente il viaggio degli alleati attraverso i territori pratesi, rendendo omaggio alla memoria della Liberazione. Sabato la colonna di veicoli farà tappa a Montemurlo alle 11 con una sosta in piazza Donatori del Sangue, dove è previsto il saluto del sindaco Simone Calamai e un incontro con la cittadinanza. A seguire, il gruppo si sposterà al Museo Storico della Linea Gotica di Montemurlo per una visita guidata e per il pranzo a base di prodotti tipici toscani. Nel pomeriggio, i mezzi storici proseguiranno verso i paesaggi delle colline medicee, toccando i luoghi simbolo della Resistenza e della memoria storica del territorio. Domenica il tour giungerà nel centro storico di Prato, dove i mezzi saranno esposti per l’intera giornata in piazza Mercatale, cuore pulsante della città durante il periodo della Liberazione. L’area sarà appositamente allestita per ospitare la mostra statica dei veicoli militari, accompagnata da momenti commemorativi e interventi delle autorità locali. "L’iniziativa vuole offrire non solo un’opportunità di rievocazione storica, ma anche un’occasione di riflessione - dice il presidente del Museo della Linea gotica di Montemurlo, Giuseppe Aucello -. Invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa e a condividere questo momento di memoria e di storia viva".