Si ribalta con l’auto: paura per un 75enne

I vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo sono intervenuti sul Monteferrato ieri pomeriggio poco dopo le 18 per recuperare una ragazza che aveva perso l’orientamento e, col sopraggiungere del buio, non riusciva a ritrovare la via per il ritorno. Dopo averla individuata è stata riportata a valle. Sul posto anche il personale del 118 e del soccorso alpino. Sempre ieri pomeriggio i vigili del fuoco di della sede centrale di Prato sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto in Viale Fratelli Cervi. Un’autovettura si è ribaltata ed un anziano di 75 anni è rimasto all’interno. I vigili del fuoco, con uso di apposite cesoie e divaricatore, hanno provveduto a liberare ed estrarre l’uomo che è stato affidato alle cure dei sanitari.