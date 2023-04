Si è spento Giovanni Capacci: una vita dedicata al pattinaggio

Se n’è andato ieri, vinto dal male incurabile contro il quale combatteva da mesi. E sarà ricordato con un "memorial" che ne porterà il nome, per l’impulso dato allo sviluppo del pattinaggio a Prato e a Pistoia. Il mondo del pattinaggio artistico piange la scomparsa di Giovanni Capacci (nella foto con la direttrice tecnica dell’Asd Blue Angels, Graziella Giliotta), presidente del DLF Pistoia dal 2006, morto a 71 anni.

Una vita, la sua, dedicata alla disciplina nella quale aveva raggiunti i vertici: in virtù dei meriti sportivi era stato insignito dal Coni prima con la Palma di bronzo e successivamente (nel 2021) con quella d’argento. Il giusto tributo ad un dirigente arrivato sino al ruolo di tecnico delle Nazionali di pattinaggio, per una carriera partita da Maliseti. Il dirigente e tecnico pratese, titolare di un negozio di articoli sportivi in via Montalese e residente in Galceti, ha diretto dal 1985 al 1995 la Primavera Pattinaggio, ponendo le basi per i futuri successi della società.

"Una persona di grande spessore – le parole commosse di Marina Magelli, presidente della Primavera – che ricorderemo con affetto e stima". Partendo da Prato era arrivato sino al ruolo di tecnico dello staff delle Nazionali giovanili, portando alla ribalta internazionale numerosi atleti (incluso il figlio Daniele, che ha lasciato insieme alla moglie Teresa). E messaggi di cordoglio sono arrivati da tutta Italia (persino dalla Sicilia; anche l’Asd Blue Angels di Catania gli ha dedicato un pensiero).

"E’ venuto a mancare un grande allenatore ed un esperto dirigente del pattinaggio artistico – il messaggio della federazione - la Fisr esprime il suo cordoglio e le più sentite condoglianze alla famiglia" Il funerale di Giovanni Capacci si terrà lunedì prossimo alle 19, presso la chiesa di Galcetello. E il sodalizio pistoiese ha anticipato l’intenzione di intitolargli un torneo di pattinaggio.

Giovanni Fiorentino