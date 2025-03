Si apre la prossima settimana

Il governatore Eugenio Giani ha presentato il nuovo bando per lo sport, bando per 10 milioni di euro. "Il bando si aprirà la prossima settimana e invito tutti i Comuni alla visione, perché è una grande opportunità per i cittadini che amministrano", ha detto. Dal 2021 al 2024 sono stati complessivamente assegnati oltre 73 milioni di euro che sono andati a finanziare oltre 300 interventi di riqualificazione degli impianti sportivi di proprietà pubblica diffusi su tutto il territorio toscano. 234 Comuni hanno ottenuto un finanziamento. La scadenza sarà riportata sul bando che rimarrà aperto almeno 30 giorni. Possono presentare la richiesta di contributo Comuni, Province e Città metropolitane.