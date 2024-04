Sfugge al controllo: in manette

Rocambolesco inseguimento, l’altro giorno, da Prato fino a Campi Bisenzio terminato con l’arresto di un marocchino di 24 anni. Il giovane, irregolare in Italia, è stato fermato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale in quanto ha aggredito gli agenti che lo hanno fermato dopo un tentativo di fuga anche a piedi (i poliziotti hanno riportato alcuni giorni di prognosi). Il 24enne è stato poi denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e spendita e introduzione di monete contraffatte in Italia: è stato trovato in possesso di circa mille euro in banconote di piccolo taglio molte delle quali risultate falsificate. Al processo per direttissima per il giovane è stato rimesso in libertà con l’obbligo di presentazione alla pg. L’inseguimento è scattato mercoledì mattina dopo che gli agenti, spiegano dalla Questura, hanno notato il 24enne, nei pressi del parcheggio del centro commerciale Parco

Prato, scendere da un’auto per poi scambiare sostanza stupefacente con denaro contante. Quando i poliziotti si sono avvicinati per procedere a un controllo, il 24enne si è precipitato verso le sua auto per poi ripartire con grande velocità. La polizia si è messa al suo inseguimento, che è proseguito per tutto viale Leonardo da Vinci in direzione Firenze, terminando a Campi.