Sfilata di sindaci davanti ai parlamentari

Arriva la Commissione parlamentare d’inchiesta. A far innescare la miccia è stato il caso di Seano che ha portato alla luce nuovi episodi di sfruttamento della manodopera straniera. Lunedì ad accendere ulteriormente i riflettori ci sarà la commissione parlamentare. I commissari faranno tappa in Prefettura dove incontreranno i sindaci della provincia: le audizioni serviranno ad ottenere un resoconto specifico sullo scenario attuale. Un’attività che va in parallelo alla battaglia portata avanti dalla sindaca Ilaria Bugetti per affiancare in modo sistematico gli ispettori del lavoro agli ispettori Asl nei controlli alle imprese cinesi del progetto Lavoro sicuro finanziato da Comune e Regione.