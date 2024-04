Sfilata, corone e visite al museo

Per celebrare il 79° anniversario della Liberazione d’Italia dall’occupazione nazista e la caduta del regime fascista, giovedì si terranno le consuete celebrazioni: alle 8 suoneranno i rintocchi della campana di Palazzo Pretorio "La Risorta" per ricordare la liberazione della città. Seguirà da piazza del Comune la partenza della delegazione comunale per la deposizione delle corone di alloro ai monumenti e cippi commemorativi. Alle 9.30, in Cattedrale, si terrà la Messa di suffragio. Alle 10.30, da piazza del Duomo partirà il corteo per le strade cittadine verso piazza Santa Maria delle Carceri.

Alle 10.50, in piazza delle Carceri l’alzabandiera solenne e la deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti. A seguire in piazza del Comune si concluderà la cerimonia con i discorsi commemorativi del sindaco Matteo Biffoni e della presidente di Anpi Prato Angela Riviello. Inoltre, sempre giovedì, il Museo della Deportazione e Resistenza sarà aperto dalle 10 alle 19. Sono previste visite guidate gratuite alle 11 e alle 16 (prenotazione obbligatoria al numero 0574 461655 o alla mail [email protected]).