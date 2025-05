Sfalcio del verde, previsti 330 interventi

Sono in corso da settimane gli interventi di sfalcio del verde pubblico lungo strade, giardini, rotatorie, aiuole, parcheggi, ciclabili, aree attrezzate, esterni delle scuole. L’arrivo della primavera e l’alternanza di sole e pioggia, ha favorito la crescita della vegetazione in modo repentino, ma la macchina comunale, anche attraverso le sue società partecipate, è già in azione per effettuare i necessari sfalci in modo da garantire sicurezza e decoro. Alia servizi ambientali ha già avviato un piano di interventi in tutto il territorio comunale per un totale di oltre 330 punti interessati da tagli, con o senza raccolta, tra strade, rotatorie e spazi verdi pubblici.

Un piano che sarà completato entro maggio. Il rispetto del calendario, costruito guardando le priorità d’intervento secondo zone omogenee, è legato anche alle condizioni meteo. A questo piano di sfalci si aggiungono gli interventi di Consiag servizi comuni nei giardini e nei parchi pubblici e quelli realizzati direttamente dal Comune per le 26 aree incolte di proprietà comunale che due volte l’anno sono oggetto di manutenzione con lo sfalcio della vegetazione spontanea. La programmazione tiene conto anche delle segnalazioni ricevute nelle scorse settimane dai cittadini attraverso il servizio Comune vicino. L’amministrazione comunale assicura i cittadini che compatibilmente con le condizioni meteo, entro poche settimane completerà lo sfalcio e la sistemazione del verde di tutta la città.