Settore turistico. Tante possibilità

Oltre 1300 opportunità di lavoro nel settore turistico-ricettivo in Toscana sono disponibili sul portale specializzato jobintourism.it. Tra le ricerche di personale più recenti, quelle del Precise House Montaperti Siena, situato in località Casanova Pansarine, che seleziona front office agent e maitre. Anche il Monastero di Cortona Hotel & Spa è alla ricerca di nuove figure professionali, tra cui demi chef de partie, assistente maitre, commis di sala e night auditor. Quest’ultima e molte altre aziende, tra cui il Club del Sole, che cerca personale nella nostra regione, parteciperanno al Tfp Summit, evento dedicato esclusivamente al settore turistico, che si terrà a Roma il prossimo 28 febbraio. L’appuntamento, che si svolgerà al Bettoja Hotel Massimo d’Azeglio in via Cavour 18, a pochi passi dalla stazione Termini, rappresenta un’importante occasione per chi cerca lavoro nel comparto turistico. Durante l’iniziativa, i candidati avranno l’opportunità di presentare il proprio curriculum e sostenere colloqui per una vasta gamma di posizioni. Le figure richieste dalle aziende spaziano dai centralinisti agli assistenti ai bagnanti, dai giardinieri ai manutentori, fino a ruoli di responsabilità come direttori e coordinatori commerciali. Tra le altre posizioni disponibili figurano governanti, addetti all’amministrazione, portieri, bar manager, estetiste, massaggiatori, animatori e addetti all’accoglienza nella crocieristica. Per partecipare al Tfp Summit è necessario iscriversi gratuitamente sul sito ufficiale dell’evento: roma.tfpsummit.it.

mo.pi.