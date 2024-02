Settimana della moda a Parigi. Una parrucchiera pratese ha pettinato i vip per Fendi

In gergo si chiamano Vic, acronimo di very importan client e rappresentano i clienti più facoltosi delle case di moda del lusso. Sono coloro che siedono di fianco alla passerella, per poi procedere all’acquisto dei capi d’alta moda.

A curarne l’immagine durante la recente settimana della moda di Parigi, conosciuta in tutto il mondo come l’haute couture, è stata una parrucchiera di Prato, Lorita Monti (a sinistra nella foto) che è stata selezionata da Fendi per realizzare le acconciature delle Vic – appunto i clienti più in vista – della casa di moda italiana.

Un lavoro di grande prestigio, basti pensare che a fianco alla passerella erano sedute star del calibro di Jennifer Lopez, Rihanna e Gwyneth Paltrow. Monti inoltre ha curato le acconciature delle Vic anche dei brand Tony Ward e Vaishali.

"E’ stata un’enorme soddisfazione professionale – racconta Monti –. Un lavoro di grande prestigio ma che porta con sé molteplici responsabilità. E’ stata una vetrina mondiale, importantissima, che mi ha permesso di esportare a Parigi le competenze acquisite sul territorio in decenni di professione. Pettinare nel 2023 le modelle nelle settimane della moda di Milano e Parigi era già stato un ruolo di visibilità e prestigio, ma adesso curare le acconciature dei clienti delle case di moda del lusso ha rappresentato un vero salto di qualità professionale".

Ricordiamo che a Parigi hanno sfilato in passerella le nuove creazioni primavera/estate 2024 di Dior, Chanel, Valentino, Armani, Fendi e molti altri big del settore. Sfilata che è arrivata subito dopo la settimana della moda maschile nella Fashion Week di Milano, dove Monti era stata selezionata da Fendi e Stone Island. "Adesso sto già pensando al prossimo futuro – prosegue Monti -. Ad aprile ci sono le nuove settimane della moda e ho l’ambizione di potere nuovamente partecipare. Sarebbe il modo ideale per celebrare i trent’anni del mio negozio. Nella carriera da imprenditrice sono partita a soli 19 anni e l’affetto della clientela non è mai diminuito. Anzi, i messaggi d’affetto che ricevo dopo Parigi e a Milano sono tantissimi, e rappresentano un’ulteriore gratificazione per il lavoro svolto in tutti questi anni di carriera". Monti porta avanti in via Martiri della Libertà a Montale un’attività di parrucchiere unisex con all’interno sei dipendenti.