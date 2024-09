Settembre, tempo di feste paesane. Cene e musica in piazza e nei circoli

Cene, musica e divertimento. Sono molte le feste di paese che si svolgeranno nel mese di settembre, pronte ad accogliere i pratesi di ritorno dalle vacanze. Da Cafaggio a Tavola passando per La Querce e Iolo. A Cafaggio dal 9 al 14 settembre, torna la Festa Paesana, organizzata dal circolo Mcl, in piazza Olmi. Tutte le serate inizieranno alle 19.30. Si parte lunedì 9 con la serata apericena spagnola, a seguire musica e balli latino americani. Pizza e crocchette martedì10 con musica di "Eva e Luca Lux". Mercoledì 11, cena a base di cinghiale e musica con Marco Folk. Il giorno dopo cena con "messer lampredotto" a seguire balli con "E.p. Stomp". Paella e pesce venerdì 13, dopo cena spettacolo tutto da ridere degli "Aristomanfani". Infine, sabato 14 dalle 20.30, "Sotto il Kilimangiaro" cena in piazza con ambientazione, menù e balli dell’Africa. Obbligatoria la prenotazione allo 0574 541189. Il circolo Arci I Risorti, invece, organizza la Festa della birra il 6, 7 e 8 settembre. Birra e piatti tipici tedeschi in collaborazione con Wangen, la città gemellata con Prato, che come ogni anno parteciperà al Corteggio storico e alla marcia di Figline. Ogni sera musica dal vivo, per prenotazioni 0574 593816. A Tavola tutto pronto per il Settembre Tavolese. La festa si svolgerà per due week end consecutivi dal 6 all’8 e dal 13 al 15 settembre in piazza dei Caduti. Si inizia venerdì 6, alle 20.30, con apericena a buffet in piazza. Il giorno dopo, dalle 20.30, cena con menù di pesce. Domenica 8, alle 15, raduno di trattori e moto d’epoca, alle 16 i giochi di una volta e la sera, dalle 20, cena con pizza. La settimana successiva, venerdì 13, dalle 20, cena a base di cinghiale e pizza, nello stessa serata, alle 21, torneo di briscola e sfilata di moda bimbi "La Risata". Alle 22 esibizione della scuola "Timeout Danza".

Sabato 14, dalle 20, cena al girarrosto. Domenica 15, alle 9, raduno d’auto d’epoca in collaborazione con il club Ruote Classiche di Prato. Alle 11 la messa in piazza; la filata con le auto "Tavola... ieri, oggi e domani" alle 16 e dalle 20 cena in piazza. Tutte le sere saranno aperti gli stand enogastronomici. Ogni sera musica dal vivo. Per prenotare contattare Olmo 333 9469329 o Caruso 335 372144. Si conclude invece oggi 1° settembre la Festa del volontariato a Iolo in piazza della pieve di San Pietro, dove sarà possibile gustare un’ottima cena con le golose proposte cucinate dai confratelli e dalle consorelle della locale Confraternita.

Monica Bianconi