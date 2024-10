"Serve un consiglio sul post alluvione"

Un consiglio comunale straordinario con la presenza degli enti che hanno operato per i lavori di ripristino e messa in sicurezza dopo l’alluvione del 2023. La richiesta è stata protocollata da un gruppo di cittadini in quanto la proposta avanzata in consiglio dalla consigliera di Forza Italia Angela Castiello, il 26 settembre, è stata respinta. "Chiediamo – scrivono i residenti – un consiglio straordinario con la presenza degli Enti (Consorzio 3 Medio Valdarno, Publiacqua, Genio Civile e Alia) e un report dello stato attuale dei lavori effettuati o in via di esecuzione e ove fosse possibile, concordare con gli stessi, un resoconto trimestrale sull’avanzamento dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione a Carmignano. Il popolo di Carmignano ha ancora negli occhi il 2 novembre 2023, in mano ancora detriti da smaltire e una vita da ricostruire. Inoltre, dopo i recenti fatti dell’8 settembre chiediamo con maggior forza questo incontro". I firmatari della richiesta sono Silvia Cintolesi, Silvia Pecchioli, Rosanna Romoli, Giancarlo Acri, Cinzia Mariotti, Roberta Lanzalonga, Ivan Colombari, Elena Bartolozzi, Alessio Delle Cave, Fabrizio Campanelli, Francesco Biagiotti, Maurizio Rossi, Rossano Cambi, Marzia Mirto, Laura Pratelli, Roberto Pecchioli, Patrizia Lippi, Maurizio e Lorenzo Cecchini, Sebastiano Coppola, Enrico Cubello, Sabrina Palandri. "Questa è una proposta che merita attenzione – concludono i firmatari – come lo aveva sottolineato anche la capogruppo di maggioranza prima di bocciare la richiesta".

ll consiglio comunale intanto ha visto nei giorni scorsi le dimissioni della presidente Costanza Pacinotti che resterà consigliere comunale di maggioranza e l’aula dovrà quindi eleggere un nuovo presidente.

M. Serena Quercioli