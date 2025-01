Sei clandestini a lavoro nella ditta . In via Roubaix chiusa sala da ballo

Ancora dormitori e clandestini e lavoro. Dopo il blitz in via Renzo Gori che ha portato all’arresto di un cittadino cinese, la Guardia di Finanza ha scoperto un’altra ditta ad operare nella più completa illegalità. Sei cittadini stranieri, privi di permesso di soggiorno e impiegati come lavoratori a nero, in condizioni di sfruttamento, sono stati trovati dalla Guardia di Finanza durante la perquisizione di una ditta di confezioni tessili attiva nella zona del Macrolotto Zero.

Nel corso delle operazioni sono stati identificati sei cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno, di cui cinque intenti al lavoro nella confezione in condizioni di sfruttamento e uno impegnato in attività di supporto presso i dormitori utilizzati dall’azienda. Questi ultimi si trovavano negli appartamenti al piano superiore rispetto alla parte produttiva. I finanzieri hanno quindi denunciato i sei clandestini, tutti di nazionalità cinese. Denunciati per sfruttamento della manodopera clandestina anche il prestanome cui era intestata l’azienda e il titolare di fatto, entrambi di origine cinese e quest’ultimo già con precedenti specifici per analoghi reati.

Ora spetterà all’Inps alla quale è stata fatta la segnalazione da parte delle fiamme gialle fare luce sulle posizioni dei lavoratori e provvedere a far scattare il provvedimento di chiusura per la ditta a causa delle irregolarità contributive accertate.

Sempre in tema di illegalità e stranieri il questore ha disposto la chiusura per 30 giorni di una sala da ballo di via Roubaix frequentata da cinesi. I militari hanno trovato droga servita direttamente al tavolo del lacale divenuto nel tempo luogo di frequentazioni poco raccomandabili. Gli agenti, durante l’ispezione all’interno del locale, hanno potuto verificare che la sala da ballo era divenuta, appunto un punto di ritrovo per numerose persone con precedenti di polizia. Durante la perquisizione è stato rinvenuto anche materiale stupefacente di varia natura poi posto sotto sequestro.

Il provvedimento fa seguito a controlli precedenti nel locale eseguiti dalla polizia durante i quali erano state identificate numerose persone con precedenti ed era stata trovata droga di varia natura. Lo stupefacente è stato rinvenuto sui tavoli e in varie stanze del locale. L’attività si inserisce all’interno delle ispezioni condotte dalla polizia in centro, nelle zone in cui è stato segnalato il degrado, in via Pistoiese, via Filzi e nei Macrolotti.

Si.Bi.