"Seanese-Tripetetolo" . La squadra più numerosa

Una delle novità della stagione ciclistica élite/under 23 in Toscana è la fusione fra l’U.C. Seanese che ha già superato i 50 anni dalla fondazione e la Pol. Tripetetolo di Lastra a Signa nata nel 1978. E’ bastata una telefonata tra il presidente sella Seanese Marco Fuochi e Daniele Masiani, coordinatore tecnico del team fiorentino seguita da un stretta di mano, e l’accordo è stato siglato. Confermati gli sponsor Cotto Ref, Fabbri Carrelli Elevatori, Setti A. Srl, Ceseco, e la collaborazione con la Asd Trip. Presidente della società Sonia Ceccarelli e Brunella Pagni vice,general manager Valter Biancolini. I tecnici che guideranno la squadra Massimiliano Dinucci, Paolo Centi, Riccardo Marchesini. Quanto alla squadra che debutterà sabato prossimo nella Firenze-Empoli, sei gli atleti riconfermati e nove i nuovi arrivati. Viviani e Venomi tra i riconfermati promettono un’ulteriore crescita; da Butteroni si attende il riscatto dopo una stagione poco felice in un’altra società. Di Felice ha esperienze in un Team Continental, Cavallaro può far valere il suo estro, Casini un ottimo velocista. Una squadra che per numero di atleti è la più numerosa del 2025 in Toscana. La rosa: Gregorio Butteroni, Davide Casini, Alberto Cavallaro, Simone Cesari, Mattia Di Felice, Jacopo Forni, Marcus Galletti, Gaddo Gavilli, Giacomo Gheri, Luca Mazza, Lorenzo Perciavalle, Alessandro Prato, Alex Stella, Flavio Venomi, Lorenzo Viviani.

Antonio Mannori