Sds, Paladri replica a Malucchi: "Meno soldi per maxi debito con Asl"

Tagli ai contributi per il trasporto disabili, il Comune di Poggio a Caiano risponde al presidente della Sds Sandro Malucchi: quest’anno sono stati stanziati meno soldi perché ci sono 850.000 euro di vecchi debiti da pagare. "Non mi è piaciuto il suo attacco gratuito e fuori luogo – dice il sindaco di Poggio Riccardo Palandri - sottolineando che l’unico Comune ad aver diminuito il contributo è di centrodestra, come se questo fosse un demerito. Malucchi nella veste di presidente della Sds non è e non deve fare il politico: l’obiettivo della Società della Salute deve essere il miglioramento della salute e del benessere della popolazione e, a tal fine, dovrebbe collaborare con tutti gli Enti locali, a prescindere dal colore politico. La società della salute ha chiesto una cifra più alta rispetto a quella dello scorso anno ma senza spiegare il perché. Inoltre, nel 2024 il Comune di Poggio ha anche dato, sempre alla Sds, 50.000 euro, cinquemila euro ogni mese da gennaio a ottobre, a fronte di un problema per una famiglia. La situazione era poco chiara e alla fine sono intervenuto personalmente e siamo riusciti a risolvere la questione per queste persone e a non dover più sborsare niente". Sul calo di contributi per i servizi sociali, l’assessore Patrizia Cataldi spiega come è stato calcolato: "Il Comune di Poggio ha stanziato per il 2025 gli stessi soldi del 2024 per i servizi sociali sociali gestiti dalla Sds ossia 430.000 euro, a fronte dei 541.000 richiesti nel bilancio di previsione della stessa società e che poi risultano sempre inferiori nel consuntivo. Poggio non ha potuto stanziare una cifra maggiore perché impegnata a pagare un debito di 850.000 euro effettuato dalle amministrazioni precedenti non di centrodestra con la Usl Toscana centro per la chiusura di partite contabili pregresse. Nel 2018 l’Usl Toscana centro ha contrattato con il Comune un accordo secondo il quale devono essere corrisposti dal Comune 42.500 euro annui per 20 anni, saldati solo fino al 2021 e che adesso l’amministrazione Palandri deve saldare ogni anno, superando ben oltre i 111.000 euro richiesti dalla Sds e non certo destinati al trasporto sociale". Per le famiglie con disabili e Isee superiore a 43.000 euro, lo ricordiamo, il trasporto sociale non è più erogato dalla Sds gratuitamente ed è stato sottoscritto un accordo con le Misericordie e le associazioni per portare a 9 euro il prezzo del viaggio da Poggio a Prato, sempre che vi sia disponibilità di mezzi.

M. Serena Quercioli