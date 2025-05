Innovazione, ChiantiBanca al fianco delle Pmi

ChiantiBanca, da sempre banca del territorio e punto di riferimento per il tessuto produttivo locale, conferma il proprio impegno concreto al fianco delle imprese organizzando un convegno dedicato all’innovazione e alla crescita sostenibile delle piccole medie imprese (Pmi). L’evento "Sostegno Pmi: innovazione e crescita sostenibile" si svolge oggi dalle 17 al Museo del Tessuto, in collaborazione con BCC Leasing SpA, società del Gruppo Iccrea.

Il convegno intende fornire alle imprese strumenti concreti e conoscenze strategiche per affrontare le sfide della Transizione 5.0, un percorso che unisce digitalizzazione, efficientamento energetico e sostenibilità, al centro delle politiche industriali nazionali ed europee.

Dopo i saluti istituzionali da parte di ChiantiBanca, aprirà i lavori Gianluca De Candia, ceo di Prime Advisor e attuale presidente della Commissione Fintech dell’Odcec di Roma, con un focus sulla Transizione 5.0: cos’è, quali vantaggi offre e come le imprese possono beneficiarne per restare competitive in un contesto in rapido cambiamento.

A seguire Gianluca Pavanello del Gruppo Finservice Spa, società leader nella finanza agevolata, parlerà delle opportunità offerte dalla Nuova Sabatini e degli strumenti di finanza agevolata disponibili per sostenere gli investimenti.

Protagoniste della seconda parte saranno le misure agevolative regionali per l’innovazione e la competitività: Serena Modric e Daniela Giampà, della Regione Toscana, presenteranno le opportunità offerte dai nuovi bandi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Interverrà quindi Graziano Ufrasi di Sviluppo Toscana Spa, società incaricata della gestione dei bandi regionali, per spiegare le modalità di accesso ai finanziamenti.

La conclusione sarà affidata a Maurizio Farnesi, direttore generale di ChiantiBanca.