Lions Montemurlo Under 17 Bianca in finale regionale a Monsummano Terme

L’Under 17 Bianca dei Lions Montemurlo si giocherà il titolo regionale in occasione della Final Four a Monsummano Terme il 7 e l’8 giugno. Decisiva la vittoria nello spareggio ai danni dell’Us Pino Basket Verde, battuto con il punteggio di 56-46. Un grande risultato per la squadra allenata da Emiliano Ribeiro, protagonista di una stagione sontuosa. I biancorossi hanno chiuso la prima fase del campionato in testa al raggruppamento E, totalizzando 32 punti e perdendo appena due gare. Dopo i lanieri hanno dominato la seconda fase, terminata al primo posto nel girone M con un bottino di 28 punti. Poi i Lions hanno mandato al tappeto la Laurenziana Firenze, sconfitta 69-66, per poi piazzare il bis contro Pino. "Questo gruppo era nato per disputare il campionato Gold, ma la sconfitta nello spareggio di settembre ha costretto la squadra a giocare nel Regionale. Ma da quel ko i ragazzi si sono compattati e hanno conquistato un traguardo storico" dicono in società. Questo il roster dell’Under 17 dei Lions: S. Mariotti, Tavano, Calanchi, Tesi, Nuti, E. Mariotti, Ricca, Ghelardini, Rastelli, Maffezzoli, Rapi, Magni, Zona, Bruni, Bonacchi.

Francesco Bocchini