Prato School Cup: Gramsci Keynes e Datini pareggiano nel girone B

Lo scontro al vertice del girone B della Prato School Cup, ossia quello fra Gramsci Keynes e Datini, va in archivio sul pari. C’è anche questo risultato fra i verdetti della seconda giornata della manifestazione organizzata con spirito educativo dalla Asd Scuole Sportive, nuova realtà locale impegnata nella promozione dello sport affiliata a Msp di Prato.

Nel girone A, il Buzzi strappa i tre punti nella sfida con il Livi Brunelleschi, imponendosi per 2-1: le reti decisive portano la firma di Toci e Carlesi, mentre agli avversari non basta quella di Mari. Con questa vittoria, la formazione dell’istituto di viale della Repubblica si porta in testa a quota 4 punti.

Nell’altro girone, Gramsci Keynes e Datini continuano a occupare insieme la vetta della graduatoria (4 punti ciascuna). Lo scontro diretto va in archivio sull’1-1, per via delle marcature di Pezzotta e Avallone. Nell’altra partita, ad avere la meglio è il Marconi, che stende 4-2 il Convitto/Rodari/Bellini grazie alle doppiette di Talhakadze e Lombardi. A completare il tabellino ecco i gol di Innocenti e Giraldi.

Ricordiamo il regolamento: le otto formazioni sono suddivise in due gironi. Al termine della prima fase, le prime due classificate di ogni raggruppamento giocheranno le semifinali Gold, le terze e le quarte le semifinali Silver. I risultati della seconda giornata. Girone A: Buzzi – Livi Brunelleschi 2-1 (Toci, Carlesi; Mari); Copernico-Dagomari (oggi ore 21:30); Girone B: Gramsci Keynes – Datini 1-1 (Pezzotta; Avallone); Convitto/Rodari/Bellini – Marconi 2-4 (Innocenti, Giraldi; doppietta Talhakadze e doppietta Lombardi).