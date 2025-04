Scuola Meroni: speranza. Gli alunni a tempo pieno

Dal rischio chiusura nasce un’opportunità per la scuola "Teresa Meroni". "Grazie all’impegno congiunto tra l’amministrazione comunale e le istituzioni scolastiche - Provveditorato e istituto Bartolini - stiamo lavorando all’ipotesi del “tempo pieno” alla prima elementare di Carmignanello”, questa la conferma che arriva dall’assessora comunale Manuela Chiaramonti. "La possibilità era già contenuta nella delibera della Regione sul dimensionamento, che aveva preso atto degli indirizzi espressi da tutti i Comuni della Provincia, e che prevede di attivare, già dal prossimo anno scolastico, una prima classe a tempo pieno – dal lunedì al venerdì fino alle 16.30 – a condizione che venga raggiunto il numero minimo di iscritti previsto nella Riforma Gelmini, che è di 15 bambini ma che per le scuole montane prevede la deroga in diminuzione del 10%", conclude l’assessora.

"Salvare la scuola di Carmignanello non è solo salvare un servizio educativo, ma è un atto di resistenza civile a difesa della montagna e delle sue comunità. Ora la parola – dichiara il sindaco Guglielmo Bongiorno – passa alle famiglie: insieme, aiutandoci a raggiungere il numero adeguato possiamo invertire la rotta, salvare la nostra scuola e riaffermare il diritto dei bambini a crescere nei luoghi in cui sono nati, senza essere costretti a lunghi spostamenti. È una sfida che riguarda tutti noi: istituzioni, cittadini, educatori. Non possiamo permetterci di perdere questa occasione".

L’amministrazione comunale invita quindi le famiglie interessate a comunicare all’amministrazione comunale o scolastica la volontà di iscrivere i propri figli a Carmignanello: la loro volontà attiva è fondamentale.